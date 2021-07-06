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06.07.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Bugatti-Rimac - новый бренд для гиперкаров под патронажем Porsche

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Volkswagen Group не могла придумать, что делать с Bentley, Bugatti, Lamborghini и Ducati. Хотели продать, но всё-таки от этой идеи отказались.

Фото: Пресс-служба GM
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Porsche пролила свет на будущее Bugatti, которые, судя по всему, станут электрическими гиперкарами.

Porsche, владеющая частью пакета акций (24%) компании Rimac из Хорватии, сообщила об образовании нового совместного предприятия Bugatti-Rimac, которое займётся выпуском высокопроизводительных машин.

В настоящее время Bugatti принадлежит компании Volkswagen, которая передаст её Porsche. В новом СП у Porsche будет 45% акций, а у Rimac - оставшиеся 55%.

Главой Bugatti-Rimac назначен Мате Римац, основатель Rimac, а штаб-квартира расположится в Хорватии. Там же в 2023 году планирую открыть научно-технический центр Rimac Campus, который займётся разработкой перспективных моделей нового СП. Сборочное предприятие Bugatti во французском Мольсайме сохранится.

Таким образом, Bugatti, не имеющая компетенций в создании электрокаров, получит доступ к технологиям Rimac, а хорватская фирма в свою очередь - к дилерской сети и небедным клиентам Bugatti.

Последней новинкой Rimac стал гиперкар Nevera, являющийся серийной версией Rimac C_Two. Суммарная отдача компонентов электрической силовой установки купе - 1914 л.с., на разгон до "сотни" у новинки уходит менее 1.9 секунды. Цена каждого экземпляра Rimac Nevera, а всего их выпустят 150 экземпляров, - 2 000 000 евро.

#Porsche #Bugatti