В Роспотребнадзоре рассказали о COVID-19 у аллергиков

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения, что COVID-19 легче протекает у аллергиков, принимающих ингаляционные стероиды. Как отметила эпидемиолог Наталья Пшеничная, это всего лишь гипотеза, требующая доказательств. При поллинозе обильные выделения из носа.

"Можно предположить, что вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта", - предположила Пшеничная, которую цитирует ТАСС.

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов, опираясь на данные коллег за рубежом, заявил, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией.

Отличить COVID-19 от сезонной аллергии порой бывает тяжело, так как есть схожие симптомы: заложенность носа и слезотечение. Но при коронавирусе редко бывает учащенное чихание. А вот боли в горле, сухой кашель и повышенная температура, наоборот, являются сигналом для того, чтобы сдать тест на COVID-19.