Great Wall изменит дизайн копии "Жука" после претензий Volkswagen

Китайская Great Wall Motor изменила дизайн своего перспективного электромобиля ORA Punk Cat ("Панкующий кот"), такой вывод следует из патентной документации, оформленной на машину в Евросоюзе.

Напомним, Punk Cat представили в апреле на международном автосалоне в Шанхае, его экстерьер практически воспроизводил облик классического Volkswagen "Жук" - скопировали силуэт, оконные линии, объемы наружных панелей, светотехнику и т.д.

Вскоре после показа этой машины немецкий Volkswagen пригрозил китайцам судебными разбирательствами за нелицензионное использование образа, но в том случае, если машина пойдет в серию.

Great Wall решил перестраховаться - и стилистически отдалить будущий серийный электромобиль от фольксвагеновской поп-иконы. Из патентных изображений следует, что серийный Punk Cat сохранит отсылающий к Жуку силуэт, но светотехника у него станет другой - вытянутой и усеченной конфигурации. Изменятся отдельные кузовные панели, окна получат "жирные" рамки, наружные дверные ручки обзаведутся кнопочным механизмом (как, например, у "Москвича"-412). Иными словами, вместо реплики "Жука" Great Wall теперь согласен выпустить аляповатую пародию на него.

Впрочем, издание Carscoops предполагает, что Punk Cat планируют выпускать в двух параллельных версиях - для Евросоюза и для Китая. Машина для внутреннего рынка КНР получит максимально близкий к апрельскому прототипу вид, то есть все же будет копировать "Жука".

ORA Punk Cat представляет собой пятидверный хэтчбек и оснащен чисто электрической силовой установкой, в производство машина должна пойти в 2022-2023 годах.

Напомним, оригинальный Volkswagen Kafer ("Жук") производился с 1946-го по 2003-й. С 1997-го по 2010-й VW собирал малолитражку New Beetle с дизайном по мотивам классической модели. С 2011-го по 2019-й производили Beetle, второе поколение "нового Жука". С 2019 года подобных автомобилей в гамме марки нет.