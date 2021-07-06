Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Give отпустят 7 июля

Злополучный контейнеровоз Ever Given после долгих переговоров с руководством Суэцкого канала о компенсации ущерба, нанесенного застрявшим судном, 7 июля сможет покинуть египетские берега.

Как сообщает немецкий еженедельник Spiegel, ни японские владельцы судна, ни представители канала не захотели оглашать конкретную сумму выплаты за устроенную контейнеровозом пробку в фарватере этого важного морского маршрута. Известно лишь, что поначалу египтяне потребовали от японцев компенсацию в 916 миллионов долларов, но потом снизили ее до 550 миллионов. Владельцы же сухогруза, в свою очередь, предлагали 150 миллионов долларов за возмещение ущерба.

А ущерб был велик. По подсчетам сотрудников канала, в день они теряли по 14-15 миллионов долларов. Кроме того, требовали учесть затраты на работы по снятию контейнеровоза с мели. Как бы то ни было, Ever Given высвободили из плена, но не отпустили в дальнейшее плавание. Задержали для выяснения вопроса, кто и сколько будет платить за нанесенный ущерб. Причем обе стороны, как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, полагали себя невиновными. В частности, японцы утверждали, что власти канала не должны были вообще пропускать 400-метровое судно в связи с плохими погодными условиями. Власти же канала утверждали, что грубую ошибку допустил капитан, который не справился с управлением.

Так или иначе, переговорщики пришли к "принципиальному" согласию и в среду подпишут соответствующий документ, и Ever Given продолжит свой прерванный в Суэце путь.