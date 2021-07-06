Песков назвал планы ограничения Минском транзита из ЕС следствием санкций

Возможное ограничение транзита из Европы в Россию через Беларусь - следствие резких и незаконных санкций в отношении Беларуси. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, Беларусь столкнулась с очень агрессивным поведением по отношению к стране и, конечно, сейчас понятно, что Беларуси приходится очень тяжело", - заявил Песков. По его словам, сейчас все маршруты товаропотоков - и по линии ЕАЭС, и двусторонние российско-белорусские режимы - тщательным образом прорабатываются по линии правительств. Эти вопросы президенты двух стран затрагивали и в ходе телефонного разговора, заметил он.

"Это все следствие очень резких, совершенно, с нашей точки зрения, неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли, санкций в отношении Беларуси", - считает пресс-секретарь российского лидера. На вопрос, повредит ли это российской экономике, Песков ответил: "Безусловно, нарушения экспортно-импортных цепочек исключать нельзя, и, конечно, это вопрос для очень серьезной работы по минимизации последствий подобных решений".