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06.07.2021 20:34
Рубрика: Экономика

Гуляем по ночам?

От кого и от чего надо спасать общепит
Текст: Анна Полтавцева
До 12 июля впереди еще шесть дней - срока, когда вход по QR-кодам столичные власти пообещали распространить и на летние веранды, куда пока еще можно ходить всем - привитым- непривитым, здоровым и больным - бессимптомные носители коронавируса есть тоже хотят. Но все чаще звучат голоса: "Спасайте общепит!" И прогнозы: если это случится, то есть QR-коды нужно будет предъявлять и тем, кто пришел поужинать на свежем воздухе, отрасль погибнет.

Приводятся цифры: заведения, которые работают по новым правилам, потеряли 80-90 % выручки. Голос аналитического центра Москвы, который опираясь на данные кассовой выручки, привел конкретную статистику, подтверждающую снижение не более чем на 24%, ресторанное сообщество услышать не захотело. Оно полно решимости отстоять хотя бы летние спасительные веранды. Говорят, зачем распространять на них QR-код, особенно сейчас, когда стоит хорошая погода и народ идет посидеть под зонтиками? К защитникам присоединяются и чиновники. Например, глава муниципального округа "Тверской" Яков Якубович выложил в блог свое выступление на межведомственной комиссии по потребрынку, где предложил продлить возможность доступа на веранды без QR-кода и после 12 июля. Ну, ладно бы только это. Власти и сами посчитали, что при нынешних привитых 3 миллионах москвичей добиться 60% вакцинации населения столицы двумя компонентами реально лишь к 15 августа. И даже решили наградить грантами первую сотню тех, кто успеет в срок это сделать. Но Якубович во имя спасения общепита пошел дальше. Предлагает дать возможность кафе и ресторанам работать и по ночам, а ныне действующее правило, по которому они с 23.00 до 6 утра закрыты, отменить. Правда, делает при этом стыдливую оговорку " если они не будут мешать жителям". Да кто же поверит, что в Москве такое возможно, когда под окнами жилых домов выпивают-закусывают и при этом тихо сидят? Кому, например, неизвестны страдания обитателей Патриарших прудов, под окнами которых праздник длится круглые сутки и при ныне действующих ограничениях?

Фото: РИА Новости
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Увы! Москва, к сожалению, не Чехия, где и до ковида гуляющие уважали тех, кто хочет отдыхать, и ровно в 22.00 уходили и уходят с уличных столиков во внутренние залы заведения. Вот если бы и у нас было так, то, наверное, и сочувствия к ситуации, в которой облепит оказался сейчас, было бы больше. Напрашивается и еще один вопрос: если спасать общепит любой ценой, то будет ли ему в конце-концов кого кормить-поить? Ведь те же QR-коды введены властями не ради чьей-то прихоти, а для того, чтобы остановить новый виток пандемии, который только вчера, например, добавил почти пять с половиной тысяч зараженных новых инфекцией. Так может быть, сначала остановим его, а потом будем праздновать?

Тем временем

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому рестораны и кафе, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на 100-процентную компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг в третьем квартале. Помимо этого, в столице действует еще целый пакет дополнительных мер поддержки ресторанного бизнеса в виде отсрочки арендных платежей, получения субсидий от города и льготных кредитов.

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