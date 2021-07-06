Часть разбившегося Ан-26 оказалась в воде, на место прибудут водолазы

Водолазы и горные спасатели прибудут на место падения самолета Ан-26 в Камчатском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.

7 июля в Палану выдвинется оперативная группа, сформированная по решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Ее возглавляет министр транспорта Виталий Савельев.

Спасательная операция приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий и труднодоступности места крушения для вертолетов. Работы возобновятся утром.

Воздушное судно упало в пяти километрах севернее поселка Палана. Вероятно, самолет при заходе на второй круг врезался в высокую сопку. Фюзеляж находится на возвышенности, а основная часть транспортного средства - в воде.

Связь с рейсом № 251 пропала непосредственно перед маневром при заходе на посадку. Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в Палану. Самолет вылетел из аэропорта Елизова 6 июля в 12:57 по камчатскому времени. В аэропорту прибытия он должен был приземлиться в 15:05. По уточненным данным, на борту находилось 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, из них двое несовершеннолетних.

Для родственников погибших открыт телефон горячей линии 8-415-43-31-452.