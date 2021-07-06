Опубликовано первое фото с места крушения самолета на Камчатке

В Сети появилось фото с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Его обломки найдены недалеко от поселка Палана. Известно, что на борту находились 22 пассажира и и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выжить в авиакатастрофе не удалось никому.

Напомним, воздушное судно выполняло сегодня регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Экипаж перестал выходить на связь незадолго до предполагаемой посадки.

После потери связи с самолетом было возбуждено уголовное дело.

Подробная информация о случившемся может быть обнародована завтра, цитирует ТАСС генерального директора компании "Камчатское авиапредприятие" Алексея Храброва.

В экстренных службах пояснили, что перед падением Ан-26 столкнулся с сопкой. Самолет разрушился. Снимок с места трагической находки позволяет судить о степени разрушения судна.