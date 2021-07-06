Поиски пропавшего на Камчатке самолета будут вести до темноты

К поискам самолета Ан-26, который следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский - поселок Палана и перестал выходить на связь, присоединился вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро". Поиски будут вестись над морем и сушей до наступления темноты.

"В темное время суток вертолет прекратит поиски и вернется на базу, утром поиски продолжатся, если Ан-26 не будет найден", - сообщил "Интерфаксу" директор компании Дмитрий Черных.

В пресс-службе Тихоокеанского флота рассказали, что к поисковой операции подключился противолодочный самолет Ил-38.

Напомним, что связь с Ан-26 потеряли сегодня днем в районе поселка Палана. На борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и один ребенок.

В администрации Тигильского района отмечают, что большая часть пассажиров - жители Паланы. Среди них, по информации правительства Камчатки, находилась и глава поселка Ольга Мохирева.