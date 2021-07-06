Против отбывающего наказание экс-губернатора Белых возбудили новое дело

Новое расследование ведут следователи управления СК России по Кировской области по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ".

В 2015 году губернатор Кировской области Никита Белых, по версии следствия, "действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки". Он поспособствовал заключению договора займа на сумму 320 миллионов рублей акционерного общества "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний области. "Денежные средства, согласно договору, с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года. При этом в ходе рабочих совещаний губернатор давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, которые не были связаны с уставными целями деятельности вышеуказанного АО и находились в заведомо неплатежеспособном состоянии", - говорится в сообщении СК.

Следователи считают, что Белых действовал подобным образом "с целью кратковременного улучшения финансового положения юрлиц". Отмечается, что суммы задолженности не были возвращены "Кировской региональной ипотечной корпорации". В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу этой корпорации с областного правительства было взыскано более 202 миллионов рублей.

"Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, - указали в СК. - Тем самым было допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства".

Напомним, 10 июня сообщалось, что Никиту Белых этапировали из колонии в Кировскую область для проведения следственных действий.

Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года при передаче части взятки в одном из московских ресторанов. 1 февраля 2018 года суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в более чем 48 миллионов рублей.