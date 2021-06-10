Никиту Белых этапировали в Киров для допроса

Осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых снова этапировали в Киров для допроса по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова сообщает ТАСС.

По уголовному делу Белых проходит в качестве свидетеля.

- У следствия имеется необходимость прояснить дополнительные вопросы, возникающие в ходе расследования, что невозможно сделать без этапирования, - сказал Грохотов.

В сентябре 2020 Белых уже этапировали в Киров на допрос по этому же делу. Связано оно с деятельностью Кировской региональной ипотечной корпорации, которая с 2003 года принадлежит области.

Адвокат уточнил, что финансовые проблемы и банкротство предприятия произошли гораздо позже периода, когда Белых был губернатором Кировской области, поэтому он проходит свидетелем. Он также добавил, что выезд из колонии по закону происходит не больше, чем на два месяца, но само перемещение обычным этапом из колонии №5 в Рязанской области, где Белых отбывает наказание, может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Напомним, Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года при передаче части взятки в одном из московских ресторанов. 1 февраля 2018 суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 миллионов рублей.