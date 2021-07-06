Новосибирский студент пойдет под суд за убийство одногруппника

Бывший студент, устроивший в феврале нынешнего года кровавую расправу над одногруппником в сквере новосибирского вуза, предстанет перед судом. Как рассказали в Следственном управлении СК России по региону, 23-летнего молодого человека обвиняют не только в убийстве, совершенном с особой жестокостью, но и в доведении знакомой до самоубийства.

В материалах уголовного дела говорится о том, что обвиняемый около двух лет встречался с девушкой почти на пять лет моложе себя. Их отношения нельзя было назвать радужными, парень довольно жестоко обращался с возлюбленной, унижал ее. В итоге девушка разорвала отношения, а вскоре начала общаться с другим молодым человеком.

Подозреваемый затаил обиду, и решил расправиться с соперником. Прихватив нож, он пошел в сквер Новосибирского государственного технического университета и вызвал на разговор одногруппника, к которому ушла девушка. Однако разговаривать он и не планировал. Достав нож, он нанес сопернику не менее четырех ранений.

Очевидцы скрутили нападавшего и передали его полиции. На место оперативно прибыла скорая помощь, однако врачи не смогли спасти жизнь 26-летнего парня. Свидетелем разборки стала и девушка, 10 марта ее нашли мертвой.

По решению суда он заключен под стражу. Дело передано в Новосибирский областной суд.