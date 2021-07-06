Обнаружено тело четвертого утонувшего в море в Анапе

Тело еще одного утонувшего человека обнаружили в Витязево. Как сообщил "РГ" источник в экстренных службах региона, предположительно, мужчина бросился помогать тонущим и не справился с течением.

- По предварительным данным, нашли тело 47-летнего мужчины, утонувшего 5 июля. Он увидел, что мужчины, бросившиеся на помощь тонущему ребенку, не могут справиться с течением и тоже поспешил на помощь, - отметил собеседник.

Официально эту информацию пока не подтвердили.

Как рассказал один из очевидцев трагедии, он увидел в воде пятерых людей и бросился искать подмогу. Найдя спасательные жилеты, он кинул их вводу и один из тонущих людей смог схватить жилет и спастись.

СК по Краснодарскому краю инициировал доследственную проверку по факту инцидента.

Как сообщалось ранее, в понедельник в селе Витязево, входящем в муниципальное образование города-курорта Анапа, утонули три человека. 13-летнего мальчика начало засасывать течением, его отец и другие взрослые бросились в воду, но также не смогли справиться со стихией. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что пляж не получал положительного заключения для купания, также в районе действовало штормовое предупреждение и купание было запрещено.