Пляжи в Сочи пока закрыты

Побывав на набережной рано утром, увидела такую картину: вход к морю закрыт, а берег до сих пор завален ветками и мусором. Идут работы по расчистке. Человек пятнадцать собирают мусор. Рядом работает экскаватор. А всего в нескольких метрах компания молодых людей весело о чем-то беседует, не обращая внимание на рабочих. Судя по количеству бутылок рядом, градус настроения поднимался еще с ночи.

Как сообщается на сайте администрации Сочи, к работам по ликвидации последствий стихии были привлечены 550 человек, 173 единицы техники всех экстренных и коммунальных служб города.

Напомним, в результате обрушившихся на Сочи ливней в зоне подтопления оказались 59 частных домов. Больше всего пострадали от стихии микрорайоны Хоста и Кудепста в Хостинском районе, а также село Кепша в Адлерском. Здесь реки вышли из берегов.