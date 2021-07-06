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Рубрика: Происшествия

Пляжи в Сочи пока закрыты

Текст: Ольга Бухарова
С утра в Сочи по-летнему тепло и солнечно. Но пляжи закрыты. Последствия недавних ливней до сих пор устраняют на курорте.

Побывав на набережной рано утром, увидела такую картину: вход к морю закрыт, а берег до сих пор завален ветками и мусором. Идут работы по расчистке. Человек пятнадцать собирают мусор. Рядом работает экскаватор. А всего в нескольких метрах компания молодых людей весело о чем-то беседует, не обращая внимание на рабочих. Судя по количеству бутылок рядом, градус настроения поднимался еще с ночи.

Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
Власти Сочи рассказали о ликвидации последствий удара стихии

Как сообщается на сайте администрации Сочи, к работам по ликвидации последствий стихии были привлечены 550 человек, 173 единицы техники всех экстренных и коммунальных служб города.

Напомним, в результате обрушившихся на Сочи ливней в зоне подтопления оказались 59 частных домов. Больше всего пострадали от стихии микрорайоны Хоста и Кудепста в Хостинском районе, а также село Кепша в Адлерском. Здесь реки вышли из берегов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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