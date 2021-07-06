Для экс-директора "Титановой долины" запросили 14 лет колонии

В Екатеринбурге в ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить 14 лет лишения свободы бывшему главе особой экономической зоны Артемию Кызласову и его посреднику, бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, которых подозревают во взяточничестве.

По громкому уголовному делу завершилось судебное следствие в Октябрьском районном суде города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Так, бывший генеральный директор организации (он покинул пост в августе 2020 года) обвиняется в получении взятки в особо крупном размере должностным лицом через посредника. А экс-чиновник, соответственно, в посредничестве.

Помимо лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима для Кызласова запросили штраф в двукратном размере взятки (26 миллионов рублей) и запрет занимать определенные должности на 10 лет.

Для Шилиманова - просят частично суммировать предыдущее наказание за мошенничество с новым обвинением и назначить штраф в 13 миллионов, плюс запрет на определенные должности на пять лет. Напомним, в ноябре прошлого года его признали виновным по другому делу - в мошенничестве в особо крупном размере, и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По данным следствия в мае 2019 года по результатам торгов ОЭЗ и организация заключили договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ в "Титановой долине". Сам подрядчик работы не проводил и нанял другую компанию.

В июле 2019 года топ-менеджер потребовал у коммерческого директора организации взятку в размере 10 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, а также грозился не перечислить деньги за сделанную работу. В дальнейшем генеральный директор увеличил сумму взятки до 13 миллионов рублей и предложил знакомому стать его посредником.

- В кафе в центре Екатеринбурга обвиняемый принял от директора компании-подрядчика взятку в 30 тысяч рублей, а также - муляжи купюр на сумму свыше 2,4 миллиона рублей. Непосредственно после этого обвиняемые были задержаны сотрудниками ФСБ там же, в заведении, - рассказала пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова.

Прения сторон продолжаются, сейчас выступает защита.