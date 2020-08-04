Подозреваемый во взятке глава "Титановой долины" ушел в отставку

Совет директоров свердловской особой экономической зоны принял отставку Артемия Кызласова.

Гендиректор подал заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию накануне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Титановой долины". Третьего августа совет директоров удовлетворил просьбу топ-менеджера. Временно исполняющим обязанности гендиректора остается Андрей Антипов.

Напомним, Кызласова подозревают в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Его экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который проходит по делу как предполагаемый пособник во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), должны были отпустить под залог, но потом меру пресечения изменили на домашний арест.

По месту проживания Шилиманов и Кызласов должны находиться до 17 октября 2020 года. Им запретили общаться с участниками по уголовному делу, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, кроме некоторых исключений. Например, можно общаться со следователем и вызывать экстренные службы.