В Тюмени за информацию о пропавшей девочке объявили вознаграждение

Неделю продолжаются поиски девятилетней девочки, бесследно пропавшей в Тюмени. За информацию об ее местонахождении обещано вознаграждение - полмиллиона рублей.

"Мы провели оперативное совещание с руководством областного Следственного комитета и полиции. Приняли решение объявить награду за помощь в поисках девочки", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Александр Моор.

Напомним, школьницу последний раз видели выходящей из дома на улице Судостроителей, в отдаленном старом микрорайоне, где она живет с отцом. Обстоятельства ее пропажи расследуют в рамках уголовного дела по статье "убийство".

"Отрабатываются все возможные версии произошедшего. Следователи изучают огромное количество видеозаписей", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

На помощь волонтерам местного поискового отряда "Белая сова" пришли активисты из соседних регионов, из Москвы прилетела группа "Лиза Алерт". На данный момент известно следующее: утром 30 июня девочка ушла гулять с подругами. По словам отца, она хотела зайти в соседний пансионат, где дети нашли незапароленный Wi-Fi, чтобы скачать игру для мобильника. К концу дня родня хватилась школьницу, после безрезультатных самостоятельных поисков ночью они пришли за помощью в полицию.

По словам отца, дочь раньше никогда не уходила надолго из дома, с близкими не конфликтовала, поводов для побега у нее не было.

Всех, кто может располагать информацией о том, где находится сейчас девочка, следователи просят обращаться по телефонам - 8-904-491-43-25, 8 (3452) 291-600, 291 -100 или 102.