На Кубе нашли решение проблемы с изолированными российскими туристами

На Кубе попавшим в неприятную ситуацию российским туристам сделают экспресс-тесты на COVID-19 для решения проблемы в кратчайшие сроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатов.

Напомним, у прилетевших на Остров свободы туристов оказались положительные тесты на коронавирус. Почти 200 человек изолировали. Что интересно, перед вылетом путешественники проверялись на SARS-CoV-2, и все тесты были отрицательными.

Помещенных на карантин россиян осмотрели кубинские врачи. Утром 5 июля 103 туристам разрешили покинуть карантинные отели и продолжить отдых, еще 86 человек пока изолированы.

"Очень важно исключить или максимально сократить вероятность ошибок. Завтра представители Роспотребнадзора и минздрава Кубы проведут видеоконференцию с целью углубить сотрудничество и понять, как можно исправить недочеты. Мы надеемся, что в ближайшее время все нестыковки будут устранены", - заявил посол РФ на Кубе Андрей Гуськов.