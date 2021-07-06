Военные обнаружили бортовой самописец разбившегося С-130 ВВС Филиппин

Военные обнаружили бортовой самописец самолета C-130 ВВС Филиппин. Об этом сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджана. Он пояснил, что черный ящик сейчас находится у следователей.

"Специалисты выяснят, каким был последний разговор между пилотом и экипажем, - цитирует Собеджана ТАСС. - Также я поручил ВВС проверить летную годность военных самолетов".

Семь из 49 погибших военных были опознаны. Личности остальных будут идентифицированы с помощью анализа ДНК. Напомним, в минувшее воскресенье, четвертого июля, самолет ВВС Филиппин С-130 разбился во время приземления в аэропорту в провинции Сулу на юго-западе страны.

На борту было 96 военных, которые направлялись на остров Холо. Катастрофа унесла 52 жизни, в том числе троих гражданских, различные травмы получили 47 военных и четыре человека, находившихся на земле в момент падения самолета.