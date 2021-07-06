Врач рассказал, можно ли по симптомам определить штамм "Дельта"

Первые случаи инфицирования индийским штаммом COVID-19 ("Дельта") в России были зарегистрированы в начале мая. По сравнению с уханьским штаммом "дельта" гораздо агрессивней и время перехода от легкого течения болезни к тяжелому гораздо короче.

В первую очередь вирусные инфекции повреждают очень много сосудов, и появляются остальные симптомы - головная боль, насморк, кашель, першение в горле. Коронавирус также затрудняет транспортировку кислорода в крови к органам и тканям.

"В патологическом процессе есть три участника. Это микроорганизм, макроорганизм (наше тело) и окружающая среда в виде той среды. Симптоматику оценивает врач, а то, какая она будет, зависит и от микро- и макроорганизма", - цитирует KP.RU доктора медицинских наук Владислава Жемчугова.

При этом определить каким вариантом коронавирусной инфекции заболел человек могут только медики с помощью лабораторных исследований.

"А дальше клиника определяется бэкграундом человека, чем он болел до того, какой его рост, вес, обмен веществ и так далее. У индийского штамма ничего особенного с точки зрения симптомов нет", - сказал эксперт.

Противостоять распространению COVID-19 помогают ограничительные меры - ношение масок, мытье рук, социальная дистанция, изоляция заразившихся. А вакцинация населения - это единственный путь для борьбы с инфекцией.