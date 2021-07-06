Затонувшее судно Golden Ray с тысячами авто на борту залило пролив нефтью

В сентябре 2019 года у берегов штата Джорджии опрокинулось огромное судно Golden Ray, на борту которого находилось около 4.2 тысячи автомобилей, преимущественно марок Hyundai и Kia.

С тех пор спасатели ведут работы по расчленению сухогруза: иначе, как по частям, корабль не переместить. Во время демонтажа очередной секции случилась утечка нефтепродуктов.

Последней была демонтирована третья, если считать от носовой части корабля, секция. После этого в воде были обнаружены большие разливы нефти. Спасатели при помощи абсорбционных материалов стараются минимизировать масштабы разлива.

Департамент здравоохранения округа Глинн рекомендовал пловцам и рыбакам избегать контакта с пятнами на воде, а в случае, если это всё-таки произошло, то использовать для смыва исключительно мыло и тёплую воду.

В настоящее время спасатели облегчают третью секцию, избавляясь от автомобилей внутри неё. После этого часть корабля будет погружена на баржу и отправлена на переработку.

Таким образом, можно надеяться на скорейшее завершение эпопеи с сухогрузом Golden Ray - осталось всего три секции, но работа по их демонтажу может быть осложнена многими факторами: например, штормами, сезон которых в Атлантике наступит уже совсем скоро, или непредвиденные ситуации, как пожар, случившийся в мае.