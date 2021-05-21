Затонувший корабль с тысячами авто загорелся во время спасательной операции

Операция по ликвидации последствий аварии сухогруза Golden Ray у берегов Джорджии и так непростая, а тут во время очередного пропила остатки судна вспыхнули, затормозив работу спасателей ещё на несколько дней.

По словам командующего береговой охраной Эфрена Лопеса, пожар произошёл во время резки очередной секции Golden Ray гигантской цепной пилой. Огонь охватил транспортные средства, находившиеся на борту судна. Все рабочие были в экстренном порядке эвакуированы, пострадавших нет.

В береговой охране отметили, что были готовы к пожару, поэтому все подразделения среагировали оперативно. Заявлений о разливе нефти и других технических жидкостей в проливе Сент-Сеймонс не поступало.

В настоящее время секции судна отрезаны с двух сторон. В случае с пожаром это положительный момент: огню негде было скрыться, чтобы разгореться вновь, но в то же время прилив, который наступает дважды в сутки, имеет доступ ко всем содержимому судна и вымывает его в воду.

В настоящее время спасатели оценивают, насколько сильно пожар повлиял на судно, и можно ли продолжать работы дальше.

Напомним, крушение Golden Ray примерно с 4 200 автомобилей произошло в сентябре 2019 года. Причиной перевёртывания стал перегруз и неравномерное распределение нагрузки по палубам.