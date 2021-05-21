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21.05.2021 12:07
Рубрика: Легковые авто

Затонувший корабль с тысячами авто загорелся во время спасательной операции

Текст: Константин Руссов

Операция по ликвидации последствий аварии сухогруза Golden Ray у берегов Джорджии и так непростая, а тут во время очередного пропила остатки судна вспыхнули, затормозив работу спасателей ещё на несколько дней.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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По словам командующего береговой охраной Эфрена Лопеса, пожар произошёл во время резки очередной секции Golden Ray гигантской цепной пилой. Огонь охватил транспортные средства, находившиеся на борту судна. Все рабочие были в экстренном порядке эвакуированы, пострадавших нет.

В береговой охране отметили, что были готовы к пожару, поэтому все подразделения среагировали оперативно. Заявлений о разливе нефти и других технических жидкостей в проливе Сент-Сеймонс не поступало.

В настоящее время секции судна отрезаны с двух сторон. В случае с пожаром это положительный момент: огню негде было скрыться, чтобы разгореться вновь, но в то же время прилив, который наступает дважды в сутки, имеет доступ ко всем содержимому судна и вымывает его в воду.

В настоящее время спасатели оценивают, насколько сильно пожар повлиял на судно, и можно ли продолжать работы дальше.

Напомним, крушение Golden Ray примерно с 4 200 автомобилей произошло в сентябре 2019 года. Причиной перевёртывания стал перегруз и неравномерное распределение нагрузки по палубам.