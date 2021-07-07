АвтоВАЗ не прекратит сборку "бюджетников" и выпустит Lada с турбомотором

По словам Николя Мора, в течение пяти лет появятся модели Lada, оснащённые двигателем 1.3 TCe, который в настоящее время устанавливается на Renault Arkana, Kaptur и новый Duster, - на этих моделях его отдача составляет 150 л.с.

Какие это будут Lada, президент не уточнил, отметив лишь, что они станут представителями более дорогого сегмента. Ранее господин Мор заявлял, что Lada будут стоить от миллиона рублей.

Топ-менеджер подчеркнул, что несмотря на это Lada продолжит выпуск бюджетных моделей:

"Это историческая позиция Lada - предлагать доступные автомобили. То, что мы хотим, - это остаться в доступном сегменте, но войти с другими машинами в более дорогой сегмент. Мы по-прежнему будем предлагать автомобили стоимостью менее одного миллиона рублей. Сейчас эти автомобили стоят 600-800 тысяч рублей, и мы оставим эти автомобили в линейке", - цитирует ТАСС президента АвтоВАЗа.