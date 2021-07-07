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07.07.2021 13:44
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ не прекратит сборку "бюджетников" и выпустит Lada с турбомотором

Текст: Константин Руссов
Президент АвтоВАЗа Николя Мор, выступавший на промышленной выставке "Иннопром", рассказал о развитии модельного ряда Lada в ближайшие годы: кроме электрокаров и гибридов появятся модели с турбомотором.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

По словам Николя Мора, в течение пяти лет появятся модели Lada, оснащённые двигателем 1.3 TCe, который в настоящее время устанавливается на Renault Arkana, Kaptur и новый Duster, - на этих моделях его отдача составляет 150 л.с.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Какие это будут Lada, президент не уточнил, отметив лишь, что они станут представителями более дорогого сегмента. Ранее господин Мор заявлял, что Lada будут стоить от миллиона рублей.

Топ-менеджер подчеркнул, что несмотря на это Lada продолжит выпуск бюджетных моделей:

"Это историческая позиция Lada - предлагать доступные автомобили. То, что мы хотим, - это остаться в доступном сегменте, но войти с другими машинами в более дорогой сегмент. Мы по-прежнему будем предлагать автомобили стоимостью менее одного миллиона рублей. Сейчас эти автомобили стоят 600-800 тысяч рублей, и мы оставим эти автомобили в линейке", - цитирует ТАСС президента АвтоВАЗа.

#Lada