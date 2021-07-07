Глава Минтранса назвал три возможные причины авиакатастрофы на Камчатке

"Образована техническая комиссия по расследованию причин происшедшего. Рассматриваются основные три варианта - это неблагоприятные метеоусловия, отказ авиатехники и ошибка экипажа", - сказал Савельев.

По прибытию на Камчатку глава Минтранса провел заседание правительственной комиссии, на котором поручил губернатору края Владимиру Солодову организовать все необходимое взаимодействие и помощь родственникам погибших.

6 июля недалеко от аэропорта Паланы разбился летевший из Петропавловска-Камчатского самолет Ан-26. На борту находились 28 человек, все они погибли.

МЧС России и продолжает поисковую операцию, в которой задействованы необходимые специалисты, в том числе водолазы.