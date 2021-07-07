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07.07.2021 11:34
Рубрика: Происшествия

На Камчатке найдены тела 19 погибших при крушении Ан-26

Текст: Дина Непомнящая

На месте крушения пассажирского самолета Ан-26 у поселка Палана на Камчатке нашли тела 19 погибших. Поиски остальных продолжаются.

Фото: Пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского
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"Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза", - сообщили ТАСС в экстренных службах края.

Ранее был опознан один из погибших при крушении.

Напомним, авиакатастрофа на Камчатке произошла 6 июля. Самолет Ан-26 совершал полет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, но внезапно перестал выходить на связь. Спустя несколько часов его обломки нашли примерно в четырех километрах от пункта назначения - на суше и в воде. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе маленькая девочка. Выживших нет.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работает комиссия Росавиации.

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