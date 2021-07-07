На Камчатке опознали одного погибшего при крушении Ан-26

В Камчатском крае опознали одного погибшего в авиакатастрофе, произошедшей во вторник в нескольких километрах от поселка Палана, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

На данный момент из воды извлечены девять тел. К поиску остальных планируется привлечь водолазов, а также вертолет Ми-8.

"У береговой линии Охотского моря продолжает работать наземная группировка спасателей численностью более 50 человек. Сейчас поиски осложняют сильный ветер до 18 метров в секунду, туман и полутораметровые волны", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился днем 6 июля во время захода на посадку. Спустя несколько часов его обломки нашли на прибрежной скале в четырех километрах от пункта назначения. 28 человек, находившиеся на борту, погибли. Почти все пассажиры - жители Паланы.

По факту катастрофы расследуется уголовное дело. На месте ЧП сейчас работает комиссия Росавиации. Ей предстоит выяснить причины трагедии.