Найдены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Спасателям удалось обнаружить тела девяти человек, находившихся во время крушения на борту самолета Ан-26. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах Камчатского края.

Собеседник агентства отметил, что для установления личностей погибших может потребоваться генетическая экспертиза. На месте ЧП продолжаются поисковые работы.

Напомним, что всего в самолете находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших среди них нет.

Авиакатастрофа на Камчатке произошла днем 6 июля. Ан-26 летел по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. Большинство пассажиров были жителями поселка. На борту находилась и глава Паланы Ольга Мохирева.

По предварительной версии, к катастрофе могла привести ошибка пилотирования из-за сложных метеоусловий.