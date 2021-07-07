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07.07.2021 03:57
Рубрика: Происшествия

На Камчатке найдены тела погибших при крушении Ан-26

Текст: Ольга Коваль

В Камчатском крае на месте падения самолета Ан-26 спасателям удалось обнаружить тела погибших. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Солодов.

Фото: РИА Новости
На Камчатке найдены обломки пропавшего самолета Ан-26

- Первые тела начинают доставать из воды, - сказал глава региона, добавив, что об их количестве пока не сообщается, так как ситуация постоянно меняется.

Поисковая операция на месте авиакатастрофы возобновилась с рассветом. К месту крушения отправилась группа спасателей на вездеходах. Из-за сложного рельефа им пришлось корректировать маршрут. Сейчас в Палане время отлива, поэтому у поисковиков появилась возможность обследовать прибрежную полосу.

- Главное - найти черный ящик, который поможет специалистам сделать выводы о причинах катастрофы. Наша задача - скоординировать работу по поиску обломков и тел погибших на месте крушения, - отметил Владимир Солодов.

Напомним, самолет Ан-26, следовавший по маршруту Петропавловск - Камчатский - Палана, потерпел крушение 6 июля. Воздушное судно столкнулось с сопкой в момент захода на посадку. Его обломки нашли примерно в четырех километрах от пункта назначения - на суше и в воде. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, предполагается, что выжить не удалось никому. Причины авиакатастрофы выясняет комиссия Росавиации. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

В среду в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.

Для родных погибших открыт телефон горячей линии: 8-415-43-31-452.

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