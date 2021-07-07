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Рубрика: Происшествия

На Камчатке возобновили поиски на месте крушения Ан-26

На Камчатке возобновили поиски в районе крушения пассажирского самолета Ан-26, разбившегося возле поселка Палана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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"Группа спасателей добирается до места крушения на технике высокой проходимости, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы. - На месте крушения самолета сложный рельеф, спасатели немного изменили маршрут, чтобы добраться до обломков".

Спасатели филиала поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю совместно со спасателями специализированной пожарно-спасательной части направились к подножию сопки на квадроциклах, далее планируют идти пешком по прибрежной полосе, отметили в региональном МЧС.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем шестого июля. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее в СК озвучили возможные причины произошедшего. Рассматриваются три версии: плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования. Каждая из них могла послужить причиной крушения пассажирского Ан-26 на Камчатке. Следствие ведет Дальневосточное следственное управление на транспорте.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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