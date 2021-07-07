На Камчатке объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-26

В Камчатском крае 7-9 июля объявлены днями траура в связи с гибелью 28 человек, в том числе двоих детей, при крушении самолета Ан-26 вблизи поселка Палана.

Глава региона Владимир Солодов сообщил, что в эти дни будут приостановлены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и флаги Камчатского края.

Напомним, что самолет Ан-26, выполнявший регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился днем шестого июля на подлете к пункту назначения. Воздушное судно врезалось в сопку в 3,8 километра от аэропорта Паланы. В авиакатастрофе погибли 22 пассажира и шесть членов экипажа.

В качестве одной из версий трагедии следователи рассматривают ошибку пилотирования в условиях плохой видимости. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства произошедшего выясняет комиссия Росавиации.