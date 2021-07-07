Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.07.2021 23:32
Рубрика: Коммерческий транспорт

КамАЗ "Геркулес" получит функцию автопилота: все характеристики

Текст: Михаил Азнавуров
Камский автозавод обнародовал технические характеристики своей последней разработки - шарнирно-сочлененного сверхтяжелого самосвала КамАЗ-6561 "Геркулес". Напомним, фотографии прототипа этой модели компания распространила в конце июня.
Фото: пресс-служба КамАЗа. Фото: пресс-служба КамАЗа.
Фото: пресс-служба КамАЗа.

Прежде всего уточняется, что машина разработана совместно с МГТУ им. Баумана - ведущим российским техническим вузом. Создание машины софинансировалось из федерального бюджета по проекту "Создание семейства электромеханических беспилотных автомобилей-самосвалов большой грузоподъёмности в интересах добывающих отраслей промышленности РФ".

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
На КамАЗе нашли простой способ искоренить производственный брак

"КамАЗ-6561 выполнен по схеме "последовательный гибрид", т.е. представляет собой автономный электромобиль, не требующий подзарядки от внешней сети. Двигатель внутреннего сгорания приводит в действие электрический генератор, который дает энергию для тягового электродвигателя и заряжает аккумуляторную батарею. Последовательный гибрид работает местами на чистом электричестве при заряженной аккумуляторной батарее и, таким образом, очень близок к электромобилю. В случае автомобиля "Геркулес" рекуперация энергии будет происходить при спуске в карьер, а при подъеме наверх с грузом - накопленная энергия в батареях помогает подняться автомобилю в гору. Такое решение позволяет снизить количество потребляемого топлива на 15 % в сравнении с дизельным аналогом", - пишет пресс-служба КамАЗа.

Длина самосвала - 10 120 мм, ширина - 3430 мм, высота - 4030 мм. Снаряженная масса шасси составляет 31 т, а грузоподъёмность 40 т. Автомобиль с колесной формулой 6х6 предназначен для перевозки насыпных грузов по пересеченной местности и грунтовым дорогам.

Еще одна особенность исполинской машины - она имеет функцию автопилота! Это комплекс ADAS 5-го уровня, правда, он не настроен на езду по дорогам общего пользования и работает только в карьерах и шахтах. Помимо режимов управления водителем и автопилотом без участия человека, есть еще третья предустановка - это дистанционная езда (когда человек оперирует машину на расстоянии, не находясь в кабине).

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: КамАЗ везет в кузове КамАЗ и буксирует КамАЗ с КамАЗом в кузове

В шарнирно-сочлененной раме "Геркулеса" две степени свободы в узле сочленения, что уменьшает вероятность вывешивания колес при движении по пересеченной местности и снижает нагрузку на несущую систему. Это позволяет установить шины большой размерности и обеспечивает приемлемый минимальный радиус поворота, что значительно повышает проходимость и маневренность самосвала.

КамАЗ уточняет, что "Геркулес" совместно с МГТУ им. Баумана в ближайшее время ожидают интенсивные тесты в условиях полигона. Затем начнется опытная эксплуатация в одной из горнодобывающих компаний.

#КамАЗ