КамАЗ "Геркулес" получит функцию автопилота: все характеристики

Прежде всего уточняется, что машина разработана совместно с МГТУ им. Баумана - ведущим российским техническим вузом. Создание машины софинансировалось из федерального бюджета по проекту "Создание семейства электромеханических беспилотных автомобилей-самосвалов большой грузоподъёмности в интересах добывающих отраслей промышленности РФ".

"КамАЗ-6561 выполнен по схеме "последовательный гибрид", т.е. представляет собой автономный электромобиль, не требующий подзарядки от внешней сети. Двигатель внутреннего сгорания приводит в действие электрический генератор, который дает энергию для тягового электродвигателя и заряжает аккумуляторную батарею. Последовательный гибрид работает местами на чистом электричестве при заряженной аккумуляторной батарее и, таким образом, очень близок к электромобилю. В случае автомобиля "Геркулес" рекуперация энергии будет происходить при спуске в карьер, а при подъеме наверх с грузом - накопленная энергия в батареях помогает подняться автомобилю в гору. Такое решение позволяет снизить количество потребляемого топлива на 15 % в сравнении с дизельным аналогом", - пишет пресс-служба КамАЗа.

Длина самосвала - 10 120 мм, ширина - 3430 мм, высота - 4030 мм. Снаряженная масса шасси составляет 31 т, а грузоподъёмность 40 т. Автомобиль с колесной формулой 6х6 предназначен для перевозки насыпных грузов по пересеченной местности и грунтовым дорогам.

Еще одна особенность исполинской машины - она имеет функцию автопилота! Это комплекс ADAS 5-го уровня, правда, он не настроен на езду по дорогам общего пользования и работает только в карьерах и шахтах. Помимо режимов управления водителем и автопилотом без участия человека, есть еще третья предустановка - это дистанционная езда (когда человек оперирует машину на расстоянии, не находясь в кабине).

В шарнирно-сочлененной раме "Геркулеса" две степени свободы в узле сочленения, что уменьшает вероятность вывешивания колес при движении по пересеченной местности и снижает нагрузку на несущую систему. Это позволяет установить шины большой размерности и обеспечивает приемлемый минимальный радиус поворота, что значительно повышает проходимость и маневренность самосвала.

КамАЗ уточняет, что "Геркулес" совместно с МГТУ им. Баумана в ближайшее время ожидают интенсивные тесты в условиях полигона. Затем начнется опытная эксплуатация в одной из горнодобывающих компаний.