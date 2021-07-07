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07.07.2021 07:55
Рубрика: В мире

Лавров заявил о защите союзников при ухудшении ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается, но Москва не допустит каких-либо агрессивных поползновений в отношении своих союзников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что американские войска и силы НАТО столько лет находились в республике и "не добились зримых результатов в плане стабилизации ситуации" (цитата по ТАСС). Представители секретариата ОДКБ следят за развитием ситуации в Афганистане, Москва готова задействовать свою военную базу на таджикско-афганской границе, добавил министр.

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Ранее сообщалось, что американские войска будут выведены из Афганистана до конца августа. Первого июля они покинули аэродром Баграм, являвшийся центром операций США. Контроль над авиабазой был передан афганским национальным силам безопасности и обороны.

В Кремле также прокомментировали происходящее. "После выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране - предмет нашей повышенной обеспокоенности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не собирается вводить в Афганистан воинский контингент и не обсуждает эту тему с местными властями.

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