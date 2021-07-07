"Мамочка дома": Юлия Меньшова выложила фото с Верой Алентовой

Потерявшая отца российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова только что разместила в сторис Instagram фото, на котором она держит за руку мать - актрису Веру Алентову. "Мамочка дома", - подписала артистка снимок.

Ранее, напомним, в СМИ прошла информация, что Алентову, находившуюся в госпитале с коронавирусом, после смерти мужа, режиссера Владимира Меньшова, вновь перевели в реанимацию. Но в театре это опровергли.

Также Юлия разместила на своем аккаунте несколько фото с отцом, поделившись трогательными воспоминаниями об этом знаковом артисте.

Владимира Меньшова похоронят завтра на Новодевичьем кладбище российской столицы рядом с актером Василием Лановым.