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"Мамочка дома": Юлия Меньшова выложила фото с Верой Алентовой

Новости
    07.07.2021, 17:14
Текст:   Олег Усков

Потерявшая отца российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова только что разместила в сторис Instagram фото, на котором она держит за руку мать - актрису Веру Алентову. "Мамочка дома", - подписала артистка снимок.

Ранее, напомним, в СМИ прошла информация, что Алентову, находившуюся в госпитале с коронавирусом, после смерти мужа, режиссера Владимира Меньшова, вновь перевели в реанимацию. Но в театре это опровергли.

Также Юлия разместила на своем аккаунте несколько фото с отцом, поделившись трогательными воспоминаниями об этом знаковом артисте.

Владимира Меньшова похоронят завтра на Новодевичьем кладбище российской столицы рядом с актером Василием Лановым.

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