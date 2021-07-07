Минсельхоз разъяснил виноделам порядок использования слова Champagne

Поправки в закон "О регулировании алкогольной продукции" не запрещают использовать географическое обозначение Champagne при производстве продукции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве напомнили, что с июня 2020 года в России действует федеральный закон о виноградарстве и виноделии, который предусматривает классификацию винодельческой продукции. В законе содержатся понятия игристых и крепленых вин​​​.

"В случае если производитель зарегистрировал в установленном порядке географическое обозначение для винодельческой продукции, в том числе Champagne, то закон не содержит запрета для его использования", - отметили в Минсельхозе.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон, согласно которому называть игристое вино шампанским в России теперь смогут только российские производители. Иностранные производители обязаны указывать на этикетке вид винодельческой продукции - "игристое вино".

Позднее один из крупнейших мировых производителей шампанского Moet Hennessy предупредил российских покупателей о временной приостановке поставок. При этом компания согласилась сменить название на контрэтикетках с "шампанского" на "игристое вино" для российского рынка.