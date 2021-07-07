Новак заявил, что власти минимизируют расходы россиян на газификацию

Правительство создаст условия, чтобы стоимость установки оборудования для газификации была минимальной для россиян. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента.

"Чтобы цена на оборудование не завышалась, правилами подключения будет предусмотрена обязанность операторов газификации определить типовой пакет внутридомового газового оборудования - это котел, плита, счетчик - с минимальной стоимостью", - пояснил Новак.

Чиновник также отметил, что под программу ускоренной догазификации к 2023 году попадают более 36 тысяч населенных пунктов.

До конца июля "Газпром" запустит единый сайт, на котором можно будет подать заявку на бесплатное подключение домовладения к газу, а также рассчитать примерную стоимость проведения трубы по своему участку до дома и установки газового оборудования.

Кроме того, для упрощения подачи заявок разрабатываются и другие сервисы. "В ближайшее время заявление на подключение газа можно будет подать не только с помощью сайта или личного присутствия человека, но и через портал Госулуг или многофункциональные центры. Заканчиваем сейчас создание соответствующих сервисов", - добавил Новак.

Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас - 71,4%). Программа оценивается в 1,9 триллиона рублей.

Ранее в ООО "Газпром межрегионгаз" назвали условия для бесплатного подключения домов к газу: земельные участки должны располагаться на расстоянии не более двухсот метров от действующих газопроводов, а мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать семи кубометров в час. При этом площадь дома не является критерием для подключения.