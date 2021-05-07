В "Газпроме" назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

"Дорожная карта" ускоренной газификации определяет несколько критериев бесплатного подключения жилых домой к газу.

Земельные участки должны располагаться на расстоянии не более двухсот метров от действующих газопроводов, а мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать семи кубометров в час. Об этом заявили в ООО "Газпром межрегионгаз".

"В среднем, мощности газоиспользующего оборудования в 7 кубометров максимального почасового расхода достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров, то есть отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения. Однако площадь дома не является критерием для подключения", - цитирует "Интерфакс" сообщение компании.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов также заявил, что площадь частных домов не является критерием для участия в программе ускоренной газификации.

Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас - 71,4%). Программа оценивается в 1,9 триллиона рублей.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов. В план включены 54 мероприятия, большая часть которых запланирована на 2021-2022 годы.