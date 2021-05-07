Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Василий Кошкин 
14:14 07.05.2021

В "Газпроме" назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

"Дорожная карта" ускоренной газификации определяет несколько критериев бесплатного подключения жилых домой к газу.

Земельные участки должны располагаться на расстоянии не более двухсот метров от действующих газопроводов, а мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать семи кубометров в час. Об этом заявили в ООО "Газпром межрегионгаз".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Эксперты оценили влияние бесплатной газификации на строительство домов

"В среднем, мощности газоиспользующего оборудования в 7 кубометров максимального почасового расхода достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров, то есть отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения. Однако площадь дома не является критерием для подключения", - цитирует "Интерфакс" сообщение компании.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов также заявил, что площадь частных домов не является критерием для участия в программе ускоренной газификации.

Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас - 71,4%). Программа оценивается в 1,9 триллиона рублей.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов. В план включены 54 мероприятия, большая часть которых запланирована на 2021-2022 годы.

Сейчас читают

Недвижимость
05.05.2021

Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье

Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье

Единственное жилье может быть изъято за долги, если оно существенно превышает потребности должника. Таким образом, полученные при продаже роскошной недвижимости деньги будут направлены на погашение задолженности и приобретение более скромной жилплощади, следует из разъяснения Конституционного суда

Жилая недвижимость
05.05.2021

Росреестр начнет доставлять документы курьерами

Росреестр начнет доставлять документы курьерами

Росреестр сможет организовывать выездные приемы для оформления регистрации прав на недвижимость, а сайты-"двойники" ведомства, предоставляющие сведения из ЕГРН, объявлены вне закона. Такие изменения предусмотрены законом, который публикует "РГ"

Ипотека
04.05.2021

Программа льготной ипотеки помогает семьям сэкономить деньги

Программа льготной ипотеки помогает семьям сэкономить деньги

Благодаря программе льготной ипотеки для новостроек тысячи семей в России смогли купить квартиру, которую не позволили бы себе при прежних банковских ставках. Своими расчетами и опытом выплат поделились с "РГ" новоселы