Посмотрите на старую Lada, которую продают за 10 млн рублей

На сайте "Авто.ру" в очередной раз всплыла "капсула времени". В Тольятти продают абсолютно новый, с заводскими пломбами универсал ВАЗ-2102 1984 года выпуска.

Автомобиль находится в прекрасном состоянии: кузов не имеет ржавчин, в салоне всё упаковано в целлофан, набор автомобилиста в фирменном чехле - на месте.

У "двойки" отсутствуют зеркала и магнитола, так как она не проходила предпродажную подготовку. На всех открывающихся частях, кроме капота и водительской двери, присутствуют пломбы с клеймом "ВАЗ".

При этом немного, но на представленном ВАЗ-2102 всё-таки поездили: одометр показывает 87 километров. Автомобиль укомплектован 64-сильным двигателем 1.2 литра и 4-ступенчатой МКП.

Ранее "РГ" рассказывала о вазовской "пятёрке" с заводскими пломбами, за которую просят всего три миллиона рублей.

Фото: www.auto.ru

Фото: www.auto.ru