Путин пообещал поддержать семьи погибших в крушении Ан-26 на Камчатке

Президент России Владимир Путин начал совещание с правительства с обсуждения трагедии на Камчатке, где во вторник в авиакатастрофе погибли 28 человек. Глава государства заявил, что их семьи получат всю необходимую помощь.

"Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение Ан-26, люди погибли, - сказал президент. - Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время".

Выслушав доклад министра транспорта РФ Виталия Савельева, он добавил: "Надеюсь, что работа (по расследованию причин катастрофы - прим. "РГ") будет проведена в короткие сроки и с должным качеством".

Путин также выразил соболезнования семьям погибших. "Все, что необходимо со стороны государства, будет сделано для того, чтобы вас поддержать", - заявил он.