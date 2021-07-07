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07.07.2021 16:25
Рубрика: Власть

Путин пообещал поддержать семьи погибших в крушении Ан-26 на Камчатке

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин начал совещание с правительства с обсуждения трагедии на Камчатке, где во вторник в авиакатастрофе погибли 28 человек. Глава государства заявил, что их семьи получат всю необходимую помощь.

"Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение Ан-26, люди погибли, - сказал президент. - Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время".

Фото: 41.mchs.gov.ru
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26

Выслушав доклад министра транспорта РФ Виталия Савельева, он добавил: "Надеюсь, что работа (по расследованию причин катастрофы - прим. "РГ") будет проведена в короткие сроки и с должным качеством".

Путин также выразил соболезнования семьям погибших. "Все, что необходимо со стороны государства, будет сделано для того, чтобы вас поддержать", - заявил он.

Власть Работа власти Госуправление Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Крушение Ан-26 на Камчатке

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