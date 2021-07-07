Вакцинация от COVID-19 в России идет полным ходом, но эпидемия ставит перед медиками все новые вопросы. Главный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева рассказала о том, почему тест-система может не выявить антитела после прививки, справляются ли отечественные препараты с индийским штаммом и нужна ли обязательная вакцинация.

В редакцию "РГ" обратился сибиряк, который поставил прививку и сделал после этого тест на наличие антител. В лаборатории их не обнаружили. Может ли это говорить о неэффективности вакцины и стоит ли проверять результативность прививок?

Татьяна Ивлева: Вообще никто не требует контролировать количество антител, в том числе и потому, что мы не знаем, какой их уровень можно считать защитным. В научной литературе пока что на этот счет публикаций нет. За рубежом и вовсе провести такое исследование можно только по назначению врача, так широко, как в России, этот метод обследования не используется. У нас любой желающий может пройти необходимый тест после вакцинации, но делать это стоит не раньше чем через три недели после введения второго компонента. Это общая рекомендация всех производителей вакцин от COVID-19. Раньше смысла нет, потому что объективного показателя не будет, нужно время, чтобы организм смог наработать достаточное количество антител.

Но важно понимать, что это должны быть тест-системы, которые оценивают именно поствакцинальный иммунитет, - об этом нужно оповестить специалистов лаборатории. Стандартный тест, который выявляет антитела после болезни, скорее всего не подойдет, он не выявит поствакцинальный иммунитет. Более того, в случае вакцины "ЭпиВакКорона" нужна специальная тест-система и, настолько я знаю, в коммерческих центрах ее нет.

В чем различия тест-систем?

Татьяна Ивлева: Дело в том, что естественно приобретенный иммунитет, который вырабатывается как ответ на заражение, возникает, когда организм борется с живым, целым вирусом. Антитела реагируют и на нуклеокапсидный белок вируса, и на спайковый белок. В случае прививки "Спутником V" и рядом других вакцин появляется иммунитет только к спайковому белку. Тест-система, определяющая уровень антител к нуклеокапсидному белку ничего не увидит, хотя иммунитет на самом деле будет. Если мы говорим про "ЭпиВакКорону", то здесь формируются антитела к пептидам, частицам спайкового белка. Поэтому и нужна тест-система, настроенная именно на этот уровень иммунного ответа.

Но, опять же, пока наука толком не знает, какой уровень антител является защитным, не совсем понятно, что делать с полученными результатами. Абсолютно уверенным ни в чем быть нельзя. Хотя конечно для каждой тест-системы определен минимальный уровень антител, который считается положительным. И если их количество больше в десять раз, то можно говорить о более эффективной защите. Как только появятся публикации хотя бы по одной тест-системе о том, какой уровень антител можно считать защитным, тогда можно уже будет соотносить эти данные с другими тестами, что-то высчитывать и анализировать.

И все-таки: может ли тест показать отсутствие антител после прививки?

Татьяна Ивлева: Теоретически может быть и так, что при правильном тестировании анализ покажет: уровень антител стремится к нулю. Но нужно понимать, что такая реакция не исключена при любой вакцинации - не только от COVID-19, но и других болезней - например, от гриппа. Это может быть связано с индивидуальными особенностями организма, лекарствами, которые принимает человек, хроническими заболеваниями.

Здесь можно порекомендовать лишь прививку другой вакциной. В моей практике был случай, когда пациент прививался от энцефалита и лишь третий(!) вид вакцины вызвал иммунный ответ, а после первых двух препаратов антитела не появились. Но это довольно редкие случаи. И повторюсь, тестирование должно быть проведено правильно, нужной тест-системой, минимум через три недели после полного курса вакцинации. Не лишним будет пройти тест дважды на разных системах.

Мы живем в условиях пандемии второй год, изучение коронавируса и действия вакцин идут полным ходом. Появляются новые данные?

Татьяна Ивлева: Думаю, в ближайшее время появятся более четкие рекомендации по ревакцинации - то есть когда стоит прививаться повторно. Сейчас специалисты говорят о том, что через шесь-десять месяцев уровень антител начинает снижаться, более точных данных пока нет. Возможно, новый "Спутник лайт" будет как раз вариантом, который прекрасно подойдет для ревакцинации. А еще на днях ВОЗ опубликовал данные о том, что при любом уровне антител вакцинация от коронавируса является безопасной.

Много говорится о повышенной опасности новых штаммов вируса, сейчас это индийский штамм, до этого был британский. Имеющиеся вакцины помогают справляться с ними?

Татьяна Ивлева: Появление новых штаммов, к сожалению, неизбежно, они будут появляться и дальше, но пока имеющиеся вакцины работают против всех известных штаммов. Эффективность их может быть несколько снижена в отношении вируса, пришедшего из Индии. Но вакцинировавшиеся более защищены и от него. Даже если заболевание после прививки проявится, а такое бывает, опять же, в случае любого вируса, человек перенесет заражение гораздо легче, нежели тот, кто привит не был.

И, кстати, именно из-за опасности появления новых штаммов мы говорим сейчас о том, что вакцинацию важно провести в короткие сроки и как можно более массово. Попадая в организм, инфекция может приобретать новые мутации, и не исключено, что рано или поздно мы столкнемся новым штаммом, против которого антитела будут бессильны. Вот почему очень важны ускоренные темпы вакцинации, вот почему мы слышим все больше призывов привиться.

Но чем активнее идет агитация, тем быстрее растет число так называемых антипрививочников.

Татьяна Ивлева: На самом деле процент людей, убежденных, что любая вакцина вредна, не столь высок - лишь три-четыре процента переубедить невозможно. Зато очень много сомневающихся: люди задаются вопросами об эффективности вакцин, об их безопасности. И это нормально. Как правило, всему виной недостаток информации и распространяемые невежественными гражданами слухи. Противопоставить им можно только широкую и квалифицированную пропаганду. Но и тут важно не переусердствовать.

В народе распространяется такое выражение как "принудительная вакцинация", которую никто на самом деле не вводит и не может ввести по закону. Но активная агитация, пусть и в самых благородных целях, провоцирует у многих чувство специфического протеста. И тут человеку попадается на глаза мнение антипрививочников, которые, как правило, очень активны и готовы доказывать свою точку зрения, в том числе разными небылицами.

Ключевой вопрос

Нужна ли обязательная вакцинации от коронавируса?

Татьяна Ивлева: Лично я против принуждения, человек должен иметь право выбора. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация столь неутешительна, что может быть уже и пора принимать более жесткие меры. В этом смысле считаю оправданными меры, принятые в ряде регионов, где ситуация наиболее тревожная. Там действует норма закона, согласно которой в ряде профессиональных сфер непривитых сотрудников отстраняют от работы.

Здесь хочется отметить: речь не идет об увольнении, это именно отстранение. И норма касается только некоторых отраслей - тех, где работники находятся в социуме. Это может быть торговля, образование и т.п. Опять же, существует некоторый процент людей, которым вакцинация противопоказана и они могут получить медотвод, при котором и отстранение от работы будет незаконным. Но противопоказаний при вакцинации от коронавируса не так много. Это, например, беременность или обострение хронической болезни.

Прививка безопасна, даже если человек перенес онкологическое заболевание. Если наблюдается ремиссия, химиотерапия и операция были проведены год-два назад, скорее всего вакцинироваться можно. Хотя, безусловно, нужно консультироваться с профильными врачами, ставить в известность терапевта, который подберет оптимальный вариант вакцины.