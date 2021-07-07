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07.07.2021 16:41
Рубрика: Происшествия

В Сочи нашли тело мужчины, которого унесло в открытое море

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В двух километрах от пляжа "Южный-2" в Сочи обнаружили тело 22-летнего жителя Чеченской Республики, который ранее пропал в устье реки Мзымта. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

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Тело в море обнаружил случайно проходящий мимо катер и сообщил об этом спасателям Адлерского подразделения ЮРПСО. Они прибыли в указанное место, подняли на борт тело и затем доставили его на сушу, где передали сотрудникам следственных органов. Погибший оказался 22-летним жителем Чечни, которого несколько дней назад сильным течением унесло под воду в районе пляжа "Мзымта". Его поиски велись несколько дней, в том числе водолазы обследовали дно, где предположительно его могло унести течение. Сейчас все эти работы завершены.

Как ранее уже писала "РГ", на Кубани во время сильнейшего ливня и последовавших за ним схода селя и паводка погибло, по предварительным данным, уже восемь человек. Пять из них - в Туапсинском районе, один - в один в Адлерском районе Сочи и еще двое - в Горячем Ключе.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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