У мужчины, захватившего банк в Тюмени, был муляж бомбы

У мужчины, который пытался сегодня ограбить банк в Тюмени, в сумке при себе была имитация взрывного устройства. Об этом сообщает корреспондент "РГ, находящийся сейчас на месте происшествия на Червишевском тракте.

Ранее стало известно, что некий злоумышленник угрожал работникам банка и требовал деньги. Его задержали. Есть данные о том, что он психически нестабилен и наблюдался у специалиста.

"В 11.52 сотрудники полиции с коллегами из Росгвардии и регионального управления ФСБ задержали мужчину. По предварительным данным, никто не пострадал, - В настоящее время помещение обследуют кинологи", - сообщает МВД области.

Один из работников Сбербанка рассказал, что в помещение мужчина вошел как обычный посетитель. Около 15 сотрудников из отделения вывели.

Пока территорию продолжают проверять силовики: хотя по их версии, у мужчины при себе был именно муляж и машина разминирования только что уехала, служащих банка обратно на работу не пускают, пока не закончится проверка.