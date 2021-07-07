В Тюмени задержали захватившего банк мужчину

В Тюмени задержали мужчину захватившего сегодня утром отделение Сбербанка на Червишевском тракте. Об этом сообщает корреспондент "РГ с места событий.

Напомним, в 9.20 в правоохранительные органы поступили данные, что в отделение Сбербанка на Червишевском тракте вошел некий мужчина с сумкой, начал угрожать и требовать крупную сумму. В помещении банка при этом находились двое сотрудников организации.

Сейчас злоумышленник задержан, только что его увезли в полицию. Оцепление частично снимают со стороны въезда в Тюмень из Кургана.

Близко к банку людей и прессу пока не подпускают, на месте еще остается очень много сотрудников Росгвардии, дежурит "скорая".

Хрущевка, на первом этаже которой располагается отделение, остается оцеплена, жильцам в квартиры еще не разрешали вернуться: объект проверяют на взрывчатку.