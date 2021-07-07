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07.07.2021 17:02
Рубрика: Легковые авто

"Убийца Land Rover Defender" от британского миллиардера раскрыл свой салон

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ineos Automotive. Фото: Пресс-служба Ineos Automotive.
Фото: Пресс-служба Ineos Automotive.

Год назад компания британского нефтехимического миллиардера Ineos Automotive Джима Рэтклиффа презентовала внешность внедорожника Grenadier, который был создан, как модернизированная альтернатива ушедшему "оригинальному" Land Rover Defender.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
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"Функционал преобладает над формой" - таков девиз Ineos Grenadier. Дизайн салона отвечает концепции внешности: всё квадратное. Перед глазами водителя, за рулевым колесом, расположен маленький экран приборной панели, зато центральную консоль венчает широкоформатный дисплей мультимедиа 12.3 дюйма с компасом под ним. Ниже - россыпь вращающихся регуляторов и клавиш, переходящих под прямым углом в площадку с селекторами трансмиссии.

Но самое интересное - на потолке, по центру которого тоже расположена консоль, - с многочисленными тумблерами управления электрической лебёдкой и дифференциалами.

Рулевое колесо с большой красной кнопкой тоже заслуживает внимания, но это не то, о чём вы подумали: она не активирует запуск ракет типа "земля-воздух", а лишь задействует лайт-клаксон, который не напугает велосипедиста или животное, неспешно переходящее дорогу.

Напомним, что Ineos сотрудничает с BMW, поэтому мультимедиа и моторы - от баварской конторы. В настоящее время 130 прототипов внедорожника проходят различные тесты в Южной Африке, на Ближнем Востоке и в США.

Фото: Пресс-служба Ineos Automotive.
Фото: Пресс-служба Ineos Automotive.

Заказы на Grenadier начнут принимать осенью этого года. По первоначальному плану в конце 2021-го планировали начать серийное производство на мощностях бывшего завода Daimler во Франции, но внедорожник встанет на конвейер не раньше лета следующего года.

Цена не называется, но коммерческий директор Марк Теннант выразился по поводу прайса метафорично: "Надёжность и долговечность не могут стоить дешево. С точки зрения цены G-Class выбрался в стратосферу, и мы не полетим за ним".

Фото: Пресс-служба Ineos Automotive.
#Land Rover