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07.07.2021 14:20
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" "Патриота" ушел с российского рынка, не выполнив свою миссию

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Haval Фото: Пресс-служба Haval
Фото: Пресс-служба Haval

Внедорожник Haval H5 ушел с российского рынка. Информация о модели пропала с сайта компании.

Фото: Пресс-служба Haval.
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В принципе такое развитие событий ожидалось. Ранее стало известно, что устаревший во всех смыслах автомобиль (а в Россию привезли машину в кузове 2010 года) уступит место на конвейере более перспективному и свежему кроссоверу Jolion, продажи которого стартовали в мае. По всей видимости, теперь складские запасы дистрибьютора закончились.

Напомним, Haval H5 - это очередная версия автомобилей Hover, которые в свое время продавались в России под брендами Great Wall и DW. Внедорожник производили с 2-литровым турбомотором мощностью 150 и 177 л.с. Он работал с шестиступенчатой механической коробкой передач, полным приводом и раздаточной коробкой от Borg Warner.

На старте продаж весной 2020-го модель получила много авансов. Она стоила от 1 099 000 до 1 349 000 рублей, а потому, как тогда казалось, могла бросить вызов чуть более доступному "Патриоту" от УАЗа. Автомобиль покупали - до конца 2020 года он разошелся тиражом 2 373 экземпляра, а в первом квартале 2021-го - 948 штук. Однако "убийцей" УАЗа Haval H5 не стал. А запомнится скорее рекордным подорожанием. В июне машина стоила уже от 1 429 000 до 1 629 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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В настоящее время в линейке Haval остались кроссоверы F7, F7x и Jolion, а также внедорожник H9. Кроме того, компания торгует в России пикапами Great Wall - Wingle 7 и Poer.

Кстати, Haval H5 - не первый "китаец" старой волны, который в этом году покинул Россию. Ранее завершились продажи кроссоверов DFM AX7, JAC S5 и Lifan X70.

#Haval