Volkswagen объявил рублевые цены на свой самый бюджетный кроссовер

Компания Volkswagen объявила российские цены на свой самый бюджетный кроссовер. Новинка доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки.

Модель Taos представлена в трех вариантах исполнения: Respect (цена начинается от 1 626 900 рублей), Status (от 1 906 900 рублей) и Exclusive (от 2 099 900 рублей). Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия JOY! (цена начинается от 2 023 400 рублей и включает окраску "металлик").

Кроссовер предлагается с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью110 л.с. в сочетании с 5-МКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Taos первым в российской линейке Volkswagen получил новую мультимедийную систему Play на базе Android, с дисплеем диагональю 10 дюймов.

В списке доступных для модели опций заявлены интеллектуальная светодиодная оптика IQ.Light, пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида с омывателем.

Инвестиции в производство Taos составили 63 млн евро (около 6 млрд рублей). Его сборка налажена на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.