Указ главы Республики Бурятия от 7 июля 2021 года № 202 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 № 17 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Гражданам Российской Федерации (далее - граждане), иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Бурятия:".

1.2. Пункт 4.1 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций, и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации.".

1.4. Пункты 4.4.1 и 4.4.2 изложить в следующей редакции:

"4.4.1. Обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

4.4.2. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не требуется.

Сведения о лабораторном исследовании на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на ЕПГУ путем заполнения форм "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для пребывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции размещаются в электронном виде на ЕПГУ на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.".

1.5. Пункт 4.4.3 признать утратившим силу.

1.6. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

"4.5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства:

при пересечении государственной границы Российской Федерации обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР;

до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации (образец размещен на официальном сайте Роспотребнадзора).

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом.

Граждане государств - членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля 2021 года, а граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана - с 1 сентября 2021 года при пересечении государственной границы Российской Федерации подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".".

1.7. Пункт 15.10 признать утратившим силу.

1.8. Пункт 15.11 дополнить абзацем следующего содержания:

"Приостановить до особого распоряжения проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, осуществляемых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 № 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения".".

1.9. Абзац двенадцатый пункта 20 изложить в следующей редакции:

"Для заселения в коллективные средства размещения необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, методом ИХА (иммунохроматографический анализ), полученные не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







