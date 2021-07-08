Молодой ученый со степенью кандидата наук может получить субсидию в размере 3 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Эту новость, пришедшую накануне из Солнечногорска со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования Петра Кучеренко, 8 июля в Москве подтвердил заместитель председателя правительства.

О грантах на исследования, создании "молодежных" лабораторий и мерах поддержки талантливых исследователей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, шла речь на пресс-конференции в ТАСС, где вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Андрей Фурсенко на правах сопредседателей оргкомитета проходящего в нашей стране Года науки и технологий рассказали о его промежуточных итогах и главном, что еще впереди.

Замглавы правительства подчеркнул особое значение для нашей страны проектов ее пространственного развития. А это современная связь, скоростной транспорт, новые, в том числе автономные источники энергии. В качестве примеров упомянул спутниковую группировку ГЛОНАСС, пассажирский высокоскоростной поезд (совместная разработка инжинирингового центра РЖД и группы "Синара"), атомные станции малой мощности - для регионов, где нет централизованного электроснабжения (один из вариантов уже в стадии реализации на территории Якутии).

Не обошли стороной и тему вовлечения свежих сил в такого рода проекты. Замглавы минобрнауки Петр Кучеренко на молодежном форуме "Территория смыслов" в подмосковном Солнечногорске сообщил, что сейчас готовится закон, определяющий статус молодых ученых и расширяющий меры поддержки для них. Одна из таких - индивидуальные субсидии в размере 3 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Вице-премьер Чернышенко, касаясь этого же вопроса, такие намерения федеральной власти подтвердил. Более того - сказал, что сейчас обсуждается предложение снизить с 5 до 3 лет обязательный научный стаж, дающий право на обращение за жилищной субсидией. А первые 42 сертификата на три миллиона стартовых для решения квартирного вопроса молодым ученым, по словам Чернышенко, уже выданы.