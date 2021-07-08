Число жертв COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человек

Более четырех миллионов человек по всему миру скончались от вызванных коронавирусом осложнений. Свежие данные на брифинге в Женеве обнародовал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. "Мы только что прошли через трагическую веху - 4 миллиона смертей, вызванных COVID-19", - сказал он.

Глава ВОЗ также заявил, что из-за неравномерного распределения вакцин по странам борьба с новые штаммами коронавируса ("Дельта" и "Дельта-плюс") может быть проиграна. Пока одни страны, имеющие львиную долю вакцин, снимают санитарные ограничения, другие не могут справиться с очередной волной COVID-19. Например, в Африке, Азии и Латинской Америке из-за нехватки кислорода и медикаментов погибают тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости - сразу на три процента. За неделю число инфицированных увеличилось на два миллиона человек. Почти 54 тысячи человек - скончались. Но эпидемиологическая ситуация в мире все же лучше, чем два-три месяца назад, пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.