Для российского модуля "Наука" назначили день и время старта к МКС

Задуманный много лет назад лабораторный модуль "Наука" прошел финальные тесты на земле, последние выявленные замечания устранены, утром 7 июля названы день и время его отправки на орбиту для включения в состав российского сегмента Международной космической станции.

"В соответствии с решением Государственной комиссии, - говорится в сообщении на официальном сайте "Роскосмоса", - пуск ракеты-носителя "Протон-М" с новым лабораторным модулем "Наука" со стартовой площадки № 200 космодрома Байконур запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени".

Ранее такой запуск планировали на 15 июля. Но за две недели до намечавшегося старта стало известно, что на модуле обнаружено "замечание". Для устранения проблемы "Науку" возвратили с этапа заправки топливом в монтажно-испытательный корпус (МИК). Теперь, как сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, "вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск - 21 июля, резервные даты - 22 и 23 июля".

Согласно этому плану, полет к Международной космической станции продлится восемь суток. Стыковка к служебного модулю "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26 мск. А пока "Прогресс" с "Наукой" будут наматывать витки вокруг Земли, приближаясь к главному объекту своей миссии, важные манипуляции предстоят и на самой МКС.

При условии, если запуск 21 июля с Байконура пройдет штатно, на 23 июля намечено отделение от МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс". На их место, к так называемому надирному порту - герметичному стыковочному узлу, и должен пристыковаться многофункциональный модуль "Наука". А отработавшие свое "Пирс" и грузовой "Прогресс" в тот же день сведут с орбиты. Их тяжелые конструкции, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана уже через 4 часа после расстыковки с МКС.

Таковы ближайшие планы. А пока на космодроме Байконур выполняются штатные процедуры, связанные с подготовкой модуля "Наука" к запуску. По сообщению "Роскосмоса", космическая головная часть уже "находится на заправочно-нейтрализационной станции - это важнейшая операция заключительного этапа подготовки к старту".

Досье "РГ"

Лабораторный модуль "Наука" - научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева (оборудование бортовых систем и научная аппаратура) в кооперации с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (общее проектирование и производство) в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

Модуль "Наука" будет состыкован со служебным модулем "Звезда". После ввода его в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность.

Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

Напомним, что "Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать наземный "дублер" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели. В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в РКК "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это создавало много неопределенностей, из-за чего было решено вернуть модуль его создателю на доработку.