На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военными. Об этом заявили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) КР.

По сообщению ведомства, конный пограннаряд КР был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана в труднодоступной горной местности в районе перевала Чашмагильдан в Лейлекском районе Баткенской области. Есть информации о пострадавших.

В то же время таджикская сторона утверждает, что сотрудники погранслужбы РТ действовали по уставу и обвинили киргизских пограничников, в том, что последние намеревались увести лошадей.

"На предупреждение о нарушении госграницы киргизские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем двое нарушителей были ранены", - сообщается в официальном заявление управления пограничной службы Таджикистана.

Напомним, 28 апреля 2021 года между гражданами Таджикистана и Киргизии началась ссора из-за водозабора. После она переросла в перестрелку пограничников двух стран с применением гранатометов. Стороны сообщали о многочисленных пострадавших и убитых, а также нанесении материального ущерба пограничным заставам и гражданским объектам.